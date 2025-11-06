Passer la navigation
Intrusion de drones dans l’espace aérien : nouvelle apparition d’un drone près de l’aéroport de Bruxelles

Un drone aurait de nouveau été signalé à proximité de l’aéroport de Bruxelles.

Le signalement n’a pas encore été confirmé, indique le gestionnaire du trafic aérien skeyes.
Le trafic aérien à destination et en provenance de l’aéroport n’a, selon les médias, pas été interrompu pour l’instant. Des mouvements sont également encore visibles autour de l’aéroport sur le site de suivi des vols Flightradar24.

► Lire aussi | Intrusions de drones dans l’espace aérien : le centre de surveillance aérienne NASC devrait être fonctionnel pour 2026

Mardi soir, le trafic aérien à Brussels Airport avait été interrompu à deux reprises après la détection de drones.

