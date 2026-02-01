Survol aérien : une tribune citoyenne dénonce l’impact de la route RNP 07 sur Bruxelles Nord et Ouest

Une tribune citoyenne cosignée alerte sur les conséquences du survol de Bruxelles Nord et Bruxelles Ouest par la route aérienne RNP 07, récemment mise en œuvre. Les signataires dénoncent une dégradation significative de la qualité de vie des riverains, en particulier la nuit.

Le texte s’appuie sur un exemple précis et documenté : la nuit du 29 au 30 janvier 2026. Selon les auteurs, près de 450.000 habitants des zones concernées n’auraient bénéficié que d’environ trois heures et demie sans survol aérien. Une situation présentée comme représentative d’une réalité désormais récurrente depuis plusieurs mois, lorsque cette route est activée.

La tribune repose sur des éléments factuels, notamment des horaires de vols et des données publiques issues du monitoring du bruit aérien. Les signataires rappellent également le cadre réglementaire bruxellois en matière de nuisances sonores et estiment que celui-ci n’est pas respecté.

Au-delà du constat, le texte met en avant une mobilisation citoyenne croissante. Une pétition contre l’utilisation de la route RNP 07 dans sa forme actuelle a déjà recueilli près de 4.000 signatures, témoignant, selon les auteurs, d’une inquiétude largement partagée par les habitants concernés.

Les signataires appellent enfin les autorités compétentes à revoir l’utilisation de cette route aérienne et à prendre en compte l’impact sanitaire et social du survol nocturne sur les quartiers du nord et de l’ouest de la capitale.

Belga