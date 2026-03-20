Surpopulation carcérale : le kern donne son feu vert à l’accord sur les prisons

Le dossier de la surpopulation carcérale était bloqué depuis des mois. Les chrétiens-démocrates flamands avaient lié ce dossier à celui des militaires dans les rues. Le contenu de l’accord de mercredi n’a pas changé.

Les personnes condamnées à une peine de prison de maximum 18 mois la purgeront systématiquement sous bracelet électronique.