Surpopulation carcérale : l’accord est insuffisant aux yeux du syndicat socialiste

Le syndicat socialiste ACOD se dit déçu, jeudi, de l’accord trouvé au sein du gouvernement fédéral pour s’attaquer à la surpopulation carcérale. “Son impact sera insuffisant”, estime le délégué Robby De Kaey. “Ce compromis à la belge n’apporte aucune solution à court terme pour les agents ou les détenus.”

Pour le syndicat, cet accord est surtout une tentative de régler une crise au sein de l’exécutif, mais il n’aura pas d’impact concret sur les prisons. “Il y a pour l’instant 644 détenus qui doivent dormir sur un matelas au sol”, rappelle M. De Kaey. “Cet accord ne s’attaque pas à la surpopulation aiguë.”

L’accord prévoit que les personnes condamnées à une peine allant jusqu’à 18 mois de prison la presteront sous bracelet électronique. “Mais actuellement, ce genre de peines ne donne pas lieu à une incarcération”, relève le délégué. “Si on appliquait cette mesure aux peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement, là, il y aurait un effet réel sur les flux.”

La mesure de libération anticipée, qui autoriserait les détenus purgeant une longue peine – moyennant accord du tribunal de l’application des peines – à être libéré 6 mois avant la fin officielle de leur détention est aussi insuffisante pour le syndicat. “Nous demandons depuis le début que ce délai soit de 12 mois. Cela permettrait à plusieurs centaines de détenus de quitter les prisons et de libérer des places.”

Enfin, il est prévu dans l’accord que des détenus purgeant une peine comprise entre 18 mois et 10 ans puissent passer la dernière année et demie de leur détention sous bracelet électronique. “Mais les conditions sont si strictes que le groupe éligible à cette mesure sera très restreint”, regrette encore M. De Kaey.

On attend “quelques centaines” de détenus dormant au sol en moins, selon Verlinden

Le pré-accord devrait permettre de réduire de “plusieurs centaines” le nombre de détenus qui séjournent actuellement en prison sur des matelas posés au sol, estime jeudi matin la ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V) au micro de la VRT (en radio, dans l’émission “De Ochtend”). En début de semaine, 644 détenus étaient encore dans ce cas.

L’accord dégagé mercredi soir entre quelques membres du gouvernement, et qui doit encore être formalisé vendredi, ne permettra sans doute pas d’enlever tous les matelas au sol. Le cabinet de la ministre Verlinden a déjà indiqué qu’il aurait souhaité une solution plus ambitieuse, mais que ce qui a été dégagé était le maximum qui pouvait être obtenu dans la configuration Arizona, dans l’état actuel des choses. Au moins, on a une mesure qui “donne une vision à long terme”, y souligne-t-on.

Accord tripartite sur les militaires en rue, la surpopulation carcérale et le Code pénal

Le vice-Premier ministre MR, David Clarinval (MR), la ministre de la Justice, Annelies Verlinden (CD&V), et le Premier ministre, Bart De Wever (N-VA), ont trouvé mercredi un terrain d’entente pour débloquer les dossiers de la surpopulation carcérale, du déploiement de militaires en rue et de la réforme du Code pénal. Une proposition sera soumise au gouvernement en comité restreint (kern) vendredi.

Ces dossiers sont bloqués depuis plusieurs mois et ont donné lieu à une montée de fièvre politique lundi soir quand les ministres de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) et de la Défense Theo Francken (N-VA) ont annoncé le déploiement de militaires pour assurer la sécurité de lieux fréquentés par la communauté juive.

Le CD&V avait lié les dossiers de la surpopulation carcérale et des militaires dans les rues, mais a été mis à l’écart lundi. Cette décision a suscité l’ire des chrétiens-démocrates flamands, le vice-Premier ministre Vincent Van Peteghem avertissant qu’un tel incident ne devait pas se reproduire. Entre-temps, les deux dossiers ont donc été débloqués. Un accord a aussi été conclu sur la réforme du Code pénal.

Belga