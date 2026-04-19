Surpopulation carcérale : début d’une grève de 24 heures du personnel de la prison de Haren

Le personnel de la prison de Haren, à Bruxelles, a éntamé dimanche à 22h00 une nouvelle grève de 24 heures, à l’appel du front commun syndical.

Quelque 85% des agents ont annoncé leur intention de participer au mouvement, motivé par le nombre élevé de détenus contraints de dormir au sol, le manque de personnel et plusieurs faits de violence commis ces derniers jours contre des membres du personnel.

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Selon les syndicats, environ 175 détenus dorment actuellement au sol dans l’établissement. Plusieurs agressions de détenus envers des agents ont également été signalées au cours de la semaine écoulée. Plusieurs membres du personnel ont été blessés physiquement. Le mouvement se poursuivra jusqu’à lundi à 22h00.

Cette nouvelle journée d’action intervient après la grève de 24 heures observée lundi dernier dans l’ensemble des prisons belges et dans plusieurs centres fermés. À cette occasion, les syndicats avaient dénoncé non seulement la surpopulation carcérale, mais aussi une privatisation des services publics.

Belga – Photo : Belga