Surpopulation carcérale : l’État accumule des centaines de millions d’euros d’astreintes impayées

La surpopulation carcérale pèse lourd en astreintes pour l’État, condamné par la justice à agir dans ces dossiers. Dans les faits, ces sanctions financières s’accumulent toutefois sans être payées, relate L’Avenir lundi.

Le total des astreintes liées au système carcéral pourrait avoisiner les 300 millions d’euros. Pour la seule prison de Lantin, où certaines sanctions courent depuis plusieurs années, le montant réclamé dépasse les 117 millions. À Haren, où les condamnations sont effectives depuis un an, il s’agit de près de 45 millions.

Dans une moindre mesure, les dossiers en matière d’asile gonflent également la note. En effet, la Belgique a été condamnée à des milliers de reprises, tant au niveau national qu’européen, pour non-respect de ses obligations en matière d’accueil. L’État avait accumulé 10 millions d’euros d’impayés à la fin de la législature précédente. Ils s’élèvent toutefois désormais à 4 millions d’euros, en raison de l’extinction de certaines astreintes.

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