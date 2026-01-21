Suppléments d’honoraires : les professionnels de la santé réclament un débat “complet”

L’organisation estime que les montants avancés dans le débat public reposent sur des chiffres bruts, qui ne reflètent ni les rétrocessions hospitalières, ni l’intervention des assurances hospitalisation complémentaires – souvent déterminante pour la facture finale -, ni encore les coûts professionnels supportés par les prestataires. Les présenter comme des revenus médicaux ou comme une charge nette systématique pour les patients constitue, selon elle, une “approximation grave”.

L’UBPS demande dès lors davantage de transparence sur la prise en charge effective des suppléments par les assurances complémentaires, afin d’évaluer objectivement la charge réellement supportée par les patients. Elle souligne aussi que les pratiques varient fortement selon les hôpitaux et les disciplines, et que les abus, bien qu’existants, restent “marginaux”.

Pour l’organisation, l’évolution des suppléments d’honoraires reflète surtout un sous-financement structurel des soins hospitaliers et appelle à éviter les “raccourcis médiatiques” dans un débat qu’elle juge trop souvent simplifié.

Selon un rapport publié par l’Agence intermutualiste (AIM), le montant total des suppléments d’honoraires avait enregistré une augmentation de 9,1% en 2024 par rapport à 2023 pour atteindre 760 millions d’euros. Cette envolée des coûts a poussé le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke à annoncer sa volonté de réguler le secteur.