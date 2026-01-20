GIBBIS veut renforcer l’espérance de vie de dix ans à l’horizon 2050 à Bruxelles

Cet objectif est inscrit noir sur blanc dans la vision stratégique de l’organisation coupole présentée à de nombreux acteurs réunis mardi après-midi au Parlement bruxellois à l’occasion d’une conférence-débat.

L’objectif est aussi de faire de Bruxelles un territoire de santé reconnu pour son excellence et son à l’échelle européenne.

Selon le GIBBIS, il est toutefois urgent d’agir pour mener à bien ce projet. “Bruxelles est à un tournant. Les inégalités se creusent, les jeunes générations voient leur santé et leur bien-être fragilisés, le vieillissement de la population accroît les besoins en soins, les pénuries de professionnels de soins augmentent, les attentes des citoyens changent. Tout cela dans le contexte d’une grande ville avec sa diversité socio-économique et socioculturelle et ses défis spécifiques. Mais une autre voie est possible” fait valoir l’organisation dans sa note de vision stratégique à l’horizon 2040.

Pour Gibbis, Bruxelles peut devenir “un pôle européen de référence en matière de santé, reconnue pour son humanité et sa solidarité, son expérience, son souci de l’excellence et son sens de l’innovation”.

Il existe actuellement un écart de six ans d’espérance de vie entre les habitants de différentes communes de la capitale. Gibbis souhaite que des leviers d’action soient activés pour réduire cet écart à moins de 3 ans d’ici 2040 et l’éliminer d’ici 2050. Elle souhaite aussi améliorer’ l’espérance de vie moyenne des habitants de la capitale de cinq ans d’ici 2040 et de dix ans d’ici la moitié du siècle en cours.

Autre objectif: réduire de moitié le phénomène de report de soins pour raisons financières observé au sein de la population. Celui-ci concerne actuellement 16% de la population de la capitale.

Des recommandations

Gibbis adresse une série de recommandations à la Région. Au-delà de celles qui sont destinées à replacer la relation avec le patient au coeur des soins, il y en a quelques-unes qui visent à lever les barrières géographique, culturelle ou géographique aux soins.

Cela passe notamment par un renforcement considérablement les soins de première ligne, notamment en augmentant le nombre de médecins généralistes. Les listes d’attente dans le secteur des soins de santé doivent également être supprimées en limitant la période d’attente à un mois maximum.à l’accès aux soins.

Enfin, le GIBBIS souhaite mettre davantage l’accent sur l’innovation, le capital humain et la formation continue du personnel médical à Bruxelles ainsi que sur la coordination entre la première ligne de soins et le reste du paysage médical.

Le tout ne peut faire l’impasse non plus sur l’intégration, à titre préventif, de critères de santé dans toutes les politiques régionales (urbanisme, mobilité, environnement, enseignement,…)

“Avec Bruxelles Santé 2040, nous portons une ambition claire: réduire les inégalités de santé et offrir à chaque Bruxelloise et chaque Bruxellois jusqu’à dix années de vie en bonne santé supplémentaires. Pour y parvenir, des transformations concrètes sont indispensables…C’est en décloisonnant l’hôpital, la première ligne, le secteur médico-social et la prévention que nous garantirons des parcours de soins fluides, efficaces et humains… C’est ensemble, avec les décideurs politiques et les acteurs de terrain, que nous construirons un avenir où la santé et le bien-être occupent une place centrale à Bruxelles”, a déclaré Karel Van De Sompel, Directeur Général de GIBBIS.

