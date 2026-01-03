Passer la navigation
Stationnement : la Région annule le règlement de Saint-Josse

La Région bruxelloise a annulé le règlement sur les redevances de stationnement adopté en septembre par la commune de Saint-Josse, estimant qu’il ne respectait pas le cadre légal régional. La décision de tutelle pointe notamment l’absence d’avis obligatoire de Parking Brussels.

Le texte communal prévoyait des redevances majorées selon le type de véhicule, pouvant atteindre 168 euros en zone rouge, au-delà des plafonds autorisés. La carte riverain à 5 euros a également été jugée illégale, le tarif minimum régional étant fixé à 15 euros.

L’annulation entraîne un retour à l’ancien règlement, sans créer de vide juridique. Le bourgmestre Emir Kir assure que la commune tiendra compte des remarques de la Région et présentera un nouveau texte au conseil communal.

