Station Europe : nourrir Bruxelles… et l’humanité !

« Nourrir Bruxelles », c’est un Festival porté par des citoyens. Il veut donner un coup de projecteur sur la transition écologique et alimentaire en région bruxelloise. En résumé, ce Festival va s’intéresser à notre assiette et à notre planète. Quatre semaines d’activés, du 16 septembre au 16 octobre, pour parler agroécologie, circuits-courts, politique agricole, et mettre parfois les mains dans la terre…

Car si l’on veut lutter contre le changement climatique, il faut penser l’agriculture et l’alimentation autrement. L’Europe prépare une réforme de la Politique Agricole Commune qui devrait être plus verte. Mais cette réforme est-elle à la hauteur des attentes ? Et quelles sont les questions spécifiques qui se posent dans une région urbaine comme Bruxelles ? Les fermes urbaines sont-elles une solution à développer…. ou à bannir ?

On en parle avec Elodie Vandenplas, coordinatrice du Festival « Nourrir Bruxelles », et avec Benoît Biteau, député européen et paysan résistant.

■ Une émission présentée par Paul Germain depuis le Parlement européen à Bruxelles