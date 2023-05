Station Europe : le chagrin des Européens

C’est évidemment un clin d’œil au livre de Hugo Claus, « Le chagrin des belges ». Charles-Etienne Lagasse publie chez l’Harmattan « Le chagrin des Européens ». C’est l’histoire de son grand-père, Paul Lagasse, qui connut les deux guerres mondiales. Le livre est basé sur les carnets que Paul Lagasse a tenus. On découvre la mentalité de l’époque, et on plonge dans la grande bourgeoisie bruxelloise, catholique.

C’est donc une histoire très personnelle, mais c’est aussi un livre très politique. Charles-Etienne Lagasse replace les écrits de son grand-père dans leur contexte, et il établit des parallèles entre le déclenchement de la guerre 40 et la guerre en Ukraine aujourd’hui. Comment se fait-il que les événements aient pu nous surprendre ?

On en parle avec Charles-Etienne Lagasse, écrivain et spécialiste des institutions belges et européennes, et avec Assita Kanko (N-VA), députée européenne, qui revient de Moldavie où la crainte d’une intervention russe est toujours bien présente dans les esprits.

■ Une émission présentée par Paul Germain depuis le Parlement européen à Bruxelles

