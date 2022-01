Station Europe : Bruxelles, ville sauvage

Pour qui sait observer, il y a une quantité exceptionnelle d’animaux sauvages – et insoupçonnés – dans une ville comme Bruxelles. C’est ce que révèle Thomas Jean, photographe animalier, créateur du site « La minute sauvage » et auteur du livre « Coexistence ». Un livre pour s’émerveiller et pour s’indigner en même temps. Car la belle diversité à Bruxelles est menacée, notamment par des projets immobiliers, comme c’est aussi le cas dans la plupart des grandes villes en Europe. Mais les secteurs qui pèsent le plus sur la biodiversité sont l’agriculture et le commerce international. L’Union européenne a d’ailleurs défini une stratégie pour protéger la biodiversité.

On en parle avec Thomas Jean, photographe animalier, et Saskia Bricmont, députée européenne dans le Groupe des Verts.

■ Une émission présentée par Paul Germain depuis le Parlement européen à Bruxelles

