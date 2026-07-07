Square Lumumba : une nouvelle étape pour la première œuvre de décolonisation de l’espace public à Bruxelles

Le permis d’urbanisme pour l’installation de “Les Isolés“, l’œuvre de l’artiste belgo-congolais Nelson Louis, vient d’être délivré par urban.brussels. L’œuvre sera implantée au Square Lumumba, à la Porte de Namur, à l’entrée du quartier Matonge.

Cette décision marque une étape importante d’un projet lancé par la Ville de Bruxelles en 2022. Prévue pour être inaugurée en 2027, l’installation fera de la Ville de Bruxelles la première commune bruxelloise à donner une traduction concrète aux recommandations relatives à la décolonisation de l’espace public, en faisant le choix d’une œuvre commémorative pérenne.

En renommant en 2018 ce lieu en Square Patrice Lumumba, la Ville de Bruxelles posait un premier acte fort en faveur d’une représentation plus juste de l’histoire dans l’espace public. Huit ans plus tard, une nouvelle étape est franchie.

À l’issue d’un appel à projets lancé en 2022, la Ville a confié à l’artiste belgo-congolais Nelson Louis la réalisation d’une œuvre destinée à prendre place au cœur de ce site hautement symbolique, à la croisée de la Porte de Namur et du quartier Matonge. Le jury, composé notamment de membres du Comité d’Art Urbain ainsi que de représentant.es du monde associatif engagé sur les questions de décolonisation, a retenu une proposition capable de faire dialoguer création contemporaine, mémoire et espace public.

« La décolonisation de l’espace public est souvent abordée sous l’angle symbolique, de ce qu’il faudrait retirer ou transformer. À la Ville de Bruxelles, nous avons voulu poser un geste différent : faire entrer dans l’espace public une œuvre nouvelle, pensée dès le départ comme un lieu de mémoire et de transmission. Avec l’œuvre de Nelson Louis, nous faisons le choix d’ajouter un récit à la ville et de reconnaître que cette histoire fait pleinement partie de Bruxelles et l’histoire des liens entre la Belgique et le Congo », explique Anaïs Maes, Échevine de l’Urbanisme et de l’Espace public

Hommage à Lumumba, Mpolo et Okito

Avec Les Isolés, Nelson Louis rend hommage à Patrice Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito, assassinés en janvier 1961.L’installation est composée de trois mâts monumentaux aux couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo, chacun surmonté d’un poing levé faisant face à la statue équestre de Léopold II, place du Trône. Par ce dialogue entre deux symboles présents dans un même paysage urbain, l’œuvre invite à porter un regard renouvelé sur l’histoire et sur la manière dont celle-ci s’écrit dans l’espace public.

Au pied de l’installation, le discours prononcé par Patrice Lumumba lors de la proclamation de l’indépendance du Congo sera reproduit et replacé dans son contexte historique. Ce texte fondateur prolongera la dimension commémorative de l’œuvre par un travail de transmission et de contextualisation.

Pensée pour un lieu de passage quotidien, Les Isolés ambitionne de faire du Square Lumumba un lieu de mémoire vivant, où les habitants, les visiteurs et les générations futures pourront se rencontrer autour d’une histoire qui continue de traverser Bruxelles.

Qui est Nelson Louis ?

Artiste belgo‑congolais vivant et travaillant entre Bruxelles et Kinshasa, Nelson Louis est un peintre et plasticien. Il développe une œuvre marquée par une palette expressive et un imaginaire foisonnant, dans laquelle il revisite de manière critique et personnelle l’histoire coloniale belgo‑congolaise et ses résonances contemporaines.

Ses peintures et installations mêlent figures historiques, références populaires, symboles africains et touche de surréalisme, interrogant la mémoire collective, l’identité et la transmission. Les Isolés constituera sa première commande pour l’espace public.

« On ne peut que se féliciter de cette décision de la Ville de Bruxelles : l’inscription d’une œuvre dans l’espace public, c’est rappeler que l’art doit pouvoir aller à la rencontre de chacune et chacun, sans barrières, et être accessible au plus grand nombre.Le fait que cette création soit signée par un artiste belgo-congolais, sur la place Lumumba, donne à ce geste une portée particulière. C’est une manière de dire aux Bruxelloises et aux Bruxellois de toutes origines que leur histoire a sa place au cœur de la ville et qu’elle continuera à s’écrire avec eux, » se réjouit Nawal Ben Hamou, Échevine de l’Égalité de Chances.