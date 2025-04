Spectacle “Elikia” à l’espace Magh : la rencontre entre des femmes artistes de Kinshasa et de Bruxelles

Ce dimanche 27 avril, l’espace Magh accueille Elikia, une performance mêlant musique, danse et théâtre, qui célèbre l’espoir au féminin. Pour en parler Constanza Guzman, directrice artistique et Antho Sifu, comédienne étaient les invitées du 12h30.

“Elikia”, qui signifie “espérance” en lingala, est porté par les voix, les corps et les traditions de femmes artistes de Kinshasa et de Bruxelles. C’est à travers leurs gestes, leurs rythmes et leurs langues qu’elles interrogent la manière dont l’espoir se transmet. “C’est un peuple plein d’espérance et plein de difficultés. J’ai demandé comment on disait, je trouvais ça beau. C’était réunir ces femmes qui ont tellement de talents et collaborer avec elles et amener des artistes fantastiques d’ici et voir ce qui peut naître de ce genre de rencontre”, se réjouit Constanza Guzman.

Si le spectacle devait se tenir à Kinshasa, celui-ci a pu être déplacé en Belgique grâce à une forte mobilisation des équipes de Wallonie Bruxelles International et des artistes. “On a voulu changer de cadre à cause de ce qu’il se passe à l’est du pays. La population n’a pas bien pris cela, il y a du désordre partout…”, explique Antho Sifu.

Rendez-vous le 27 avril à l’espace Magh à partir de 19h. L’entrée est gratuite.

■ Interview de Constanza Guzman, directrice artistique et Antho Sifu, comédienne au micro de Maël Arnoldussen