Soulaimane El Mokadem revient sur son arrivée au PS : “Des divergences stratégiques avec le PTB”

Soulaimane El Mokadem était l’invité de Bonjour Bruxelles ce mardi matin. L’occasion pour lui de revenir sur plusieurs sujets, dont son transfert du PTB vers les socialistes.

Soulaimane El Mokadem ne s’en cache pas : il faut le présenter comme un élu du parti socialiste. Son passage du PTB vers l’autre parti de gauche avait créé beaucoup de remous. Ce mardi, il est revenu sur ce changement de crémerie politique. “J’ai passé tout de même 8 ans de ma vie du côté du PTB. J’ai beaucoup de respect pour les militants, mais à un moment, il y a eu des divergences stratégiques”, explique-t-il en prenant un exemple concret. “Lorsqu’il fallait défendre des personnes qui avaient 10 euros sur leur compte le 12 ou 13 du mois, elles devaient attendre la révolution et sortir du capitalisme. Bien sûr qu’il faut sortir de ce modèle. Mais il s’agit du temps long. Avec le PS, je gagne en efficacité pour agir dans le court et le moyen terme.”

Le socialiste a également refusé de remettre son mandat acquis sous les couleurs du PTB. “Cela a été une longue réflexion”, admet-il. “Le mandat reçu me demandait de me battre pour les logements publics et contre toutes les formes de discrimination ainsi que pour une meilleure mobilité. Aujourd’hui, je poursuis cet engagement-là. Je continuerai donc à me battre pour ces sujets et pour ceux qui ont voté pour ce mandat.”

Avant de choisir définitivement sa voie, il y a eu beaucoup de péripéties. Entre une arrivée avortée au PS, un siège comme indépendant, une éventuelle démission du Parlement et finalement son arrivée chez les socialistes. “C’est en lien avec toute la période compliquée que j’ai vécue avec des problèmes de santé mentale”, détaille-t-il.

Il est ensuite revenu sur le nouveau gouvernement porté par Boris Dilliès. Pour lui, il s’agit d’un gouvernement “d’urgence sociale”. Assez étonnant lorsque l’on sait qu’Audrey Henry (MR) ou Dirk De Smedt (Anders) ont prêté serment. “Il y a aussi Karine Lalieux et Ahmed Laaouej”, répond-il en prenant des exemples. “Avec 400 millions d’euros alloués au logement, une recapitalisation de Vivaqua à hauteur de 180 millions ou encore 5 millions pour le décrochage scolaire ou le maintien des tarifs presque gratuits à la Stib : toutes ces mesures font partie de l’urgence sociale.”