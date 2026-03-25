Soulagement pour le club Madame Moustache, mais la lutte pour sa survie continue

Le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a donné son feu vert à une nouvelle procédure de réorganisation judiciaire pour le club Madame Moustache, offrant un répit à l’établissement confronté à de lourdes difficultés financières.

Soulagement pour le club bruxellois “Madame Moustache”. Après avoir introduit, la semaine dernière, une troisième demande de procédure de réorganisation judiciaire (PRJ), la gérante de l’établissement a appris ce mercredi que le tribunal de l’entreprise de Bruxelles s’était exprimé en faveur de sa demande.

Cela fait plusieurs années que Madame Moustache subit “une accumulation de problèmes”, à la fois sectoriels et très spécifiques, selon les explications de son avocat à l’agence Belga. Cette nouvelle PRJ vise à “trouver une solution rapide” afin d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers.

Le combat de l’établissement est encore loin d’être fini : parallèlement, une action en justice a été entamée contre la compagnie d’assurance de la propriétaire du bâtiment. Cette dernière estime que la part des travaux mise à sa charge à la suite de l’incendie, qui a ravagé le club en 2022, était bien trop importante. “Une situation longue, épuisante, qui bloque une partie essentielle des indemnisations et nous met aujourd’hui dans une situation financière extrêmement fragile“, explique la gérante Maud Partouche. Pour la survie de l’établissement, une cagnotte a été créée. “Aujourd’hui, le besoin total pour stabiliser la situation est bien plus important. Il s’élève à environ 100.000 €. Mais notre priorité immédiate est claire : réunir 30.000 € pour tenir dans cette période critique et continuer à nous battre. Chaque don nous rapproche concrètement de cet objectif“.

► Lire aussi |“On n’arrive plus à suivre”: dernier recours avant la fermeture pour Madame Moustache

Madame Moustache fait également face à des charges de plus en plus élevées. Maud Partouche chiffre la hausse à 70.000 € de plus par an. Pour subsister, l’établissement diversifie ses activités. “Il y a déjà des cours de danse. On loue l’espace, on loue aussi pour faire des karaokés, pour des anniversaires…“, détaillait Maud Partouche la semaine dernière. La gérante garde malgré tout espoir et souhaite que Madame Moustache soit reconnu comme une salle de concert par la Ville, et ainsi pouvoir en organiser à nouveau.

Maxime Dieu – Photo :