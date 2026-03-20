“On n’arrive plus à suivre”: dernier recours avant la fermeture pour Madame Moustache

La boîte de nuit Madame Moustache est en difficulté. Incendie, deux ans de femreture, hausse des charges… L’établissement demande une nouvelle procédure de réorganisation judiciaire, dernier recours avant la fermeture.

■ Maël Arnoldussen a rencontré la gérante des lieux

Depuis l’incendie de 2022, la dirigeante de Madame Moustache est toujours impliquée dans une procédure en justice. Ce qui pèse lourd sur les finances, sans compter les deux ans de fermeture qui ont suivi. “Comme c’est parti du faux plafond, tous les experts disent que ça serait l’assurance de la propriétaire, mais on est encore au tribunal. Du coup, nous, on a perdu beaucoup d’argent, beaucoup de temps“, explique Maud Partouche, la gérante de Madame Moustache.

Et c’est sans compter les charges de plus en plus élevées. Maud Partouche chiffre la hausse à 70.000 € de plus par an. À tel point qu’une restructuration s’est avérée nécessaire. “Je ne sais engager que des flexi-jobs et des étudiants. Et on fait quoi de ces pauvres personnes qui ont 45 ans, sur qui on peut compter et qu’on a formées ?”

Pour subsister l’établissement diversifie ses activités. “Il y a déjà des cours de danse. On loue l’espace, on loue aussi pour faire des karaokés, pour des anniversaires…”, détaille Maud Partouche. “On n’arrive plus à suivre“.

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Pour rester à flot, le bar dansant demande l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). En cas d’échec, la fermeture est envisagée. “Le plan, c’est d’essayer de demander déjà de diminuer les créances et de s’étaler sur cinq ans et avoir un sursis. Là, je demande ma troisième PRJ. Heureusement que ce tribunal existe pour les sociétés, sinon on partirait en faillite.”

La gérante garde espoir et souhaite que Madame Moustache soit reconnu comme une salle de concert par la Ville, et ainsi pouvoir en organiser à nouveau.