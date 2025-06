“Sors avec un préservatif, rentre sans IST” : la Plateforme Prévention Sida lance une nouvelle campagne

À l’occasion des vacances d’été, moment propice aux nouvelles rencontres, la Plateforme Prévention Sida dévoile une nouvelle campagne destinée aux jeunes de 16 à 25 ans… et plus. “Le préservatif est un outil de santé publique. Et pourtant, il reste entouré de silence, d’embarras, voire de rejet. Cette campagne vise à réhabiliter son usage, à valoriser son rôle protecteur, et à encourager une fierté d’usage“, explique la Plateforme.

■ Thierry Martin, directeur de la Plateforme Prévention Sida, est invité dans le 12h30 au micro de Vanessa Lhuillier