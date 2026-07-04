Soldes d’été: un bon début ?

Les soldes d’été démarrent bien, et ça change des soldes de janvier, jugés décevants par 70% des commerçants selon le syndicat neutre pour indépendants.



Rue du Bailly, les stocks sont prêts et l’affluence est là. Le beau temps aide. Pour le secteur, la clé du succès reste la densité de magasins qui soldent en même temps. Les soldes isolées, hors janvier et juillet, n’ont pas le même impact.

C’est aussi l’occasion de relancer une activité, comme pour Bill, commerçant depuis trois ans rue du Bailly, tout juste rouverte après de longs travaux. Pour lui, cette période vaut presque deux mois de chiffre d’affaires normal.

Reste à voir si ce bon départ tient dans la durée. Cette fois, la météo semble du bon côté.

■ Reportage de Joachim Vincent et Charles Carpreau