Sofie Merckx (PTB) : “Le gouvernement veut faire payer le prix de la guerre à la population”

Députée fédérale Sofie Merckx était l’invitée politique de Bonjour Bruxelles. Elle en a profité pour fustiger les mesures du gouvernement Arizona.

“Je trouve cela incroyable, les prix de l’énergie explosent. Et on a un gouvernement qui ne prend aucune mesure, au contraire, il augmente les accises. Quelle hypocrisie. Ce gouvernement a décidé de faire payer le prix de la guerre à la population.”

La députée PTB propose “d’agir sur la fiscalité, diminuer les accises et les prix de l’énergie, comme dans d’autres pays“, elle estime qu’il faut “agir tout de suite“.

Alors que le comité de monitoring exige un nouvel effort de 5 milliards d’effort d’ici 2029 pour rester dans le déficit maximum autorisé par l’Europe pour notre pays, Sofie Merckx y voit, une “mauvaise nouvelle” qui “n’est pas étonnante“. “La politique de ce gouvernement, c’est de la casse sociale et des investissements dans le militaire (…) la politique menée n’est pas une solution“. “Il faut aujourd’hui que le gouvernement chance son fusil d’épaule“, insiste-t-elle. “Il faut aller voir où il y a de l’argent dépensé à mauvais escient. Par exemple dans les subsides aux entreprises et la diminution de cotisations patronale qui a été décidée par le gouvernement Michel. Ou encore la “taxe des millionnaires”, aller chercher de l’argent dans les surprofits, dans les investissements militaires…”

Alors qu’une loi programme doit être votée cette semaine pour mettre en oeuvre les mesures du budget, Sofie Merckx veut s’y opposer : “Le blocage de l’indexation des salaires au dessus d’un certain montant et l’augmentation des accises sur le gaz“.

La députée fédérale estime par ailleurs que la Belgique ne doit “certainement pas” s’engager dans la sécurisation du détroit d’Ormuz : “Mener des opérations, c’est s’impliquer dans un conflit contraire au droit international pour la domination des Etats-Unis“. Et pointe également “l’impunité d’Israël” avec “un scénario comparable au génocide à Gaza” qui pourrait se mettre en place au Sud Liban.

Rédaction