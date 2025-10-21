Sofia Bennani sur le rapport cinglant de la Cour des Comptes : “Il faut que la Stib soit auditionnée”

Sofia Bennani, députée bruxelloise Les Engagés et conseillère communale à Anderlecht, était l’invitée de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Elle répondait aux questions de Michel Geyer.

La cour des Comptes a dressé un rapport cinglant, voire assassin, concernant la construction du futur Métro 3, l’un des plus grands projet de la mobilité à Bruxelles de ces dernières années. Elle est venue le présenter lundi au Parlement bruxellois. Elle explique notamment les nombreux dysfonctionnements qui ont mené aux surcoûts faramineux que le projet connaît.

► Voir notre reportage | La viabilité financière du Métro 3 n’est pas assurée, selon la Cour des comptes

Interrogée sur ce rapport, la députée bruxelloise Sofia Bennani se dit “totalement sidérée“. “On nous annonçait un métro à 1,7 milliard, et quand on lit le rapport de la Cour des Comptes, ils avancent que cela couterait 4,7 milliards d’euros. Et ça, c’est la vision optimiste ! Un des auditeurs a utilisé la parabole de la gare de Mons. Je vous rappelle la gare de Mons : 37 millions d’euros à l’initial, 430 millions au final. Pour qu’un auditeur fasse une parabole pareille, c’est que la situation est grave.“

Y a-t-il eu une faute ? La justice doit-elle s’en mêler ? La députée reste prudente : “Dans les données que nous avons, on ne peut pas se permettre de se prononcer là-dessus. Mais là, ça a été un fédéralisme d’explosion.“

Dans l’audition d’hier, le rapport pointe également du doigt le fait que la Stib n’aurait pas remis tous les documents – on parle même de milliers de pages non remises. La société des transports bruxellois n’a-t-elle pas pousser pour faire avancer ce métro ? Sous son initiative ou sans la pression d’un consensus politique ? “La Cour des Comptes n’est pas politique. Elle a vocation à analyser la légalité, l’exécution des décisions politiques. C’est ça la subtilité. Elle ne se prononce pas sur le fond des dossiers. Ce sera à la Stib de s’expliquer. Car effectivement, il n’est pas normal qu’on ne fournisse pas à la Cour des Comptes des documents. Je pense que la Stib sera auditionnée. Il le faut“, répond Sofia Bennani.

