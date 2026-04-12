Sluuur : le festival punk féministe débarque aux Halles de Schaerbeek

Le festival Sluuur a fait ses débuts ce 11 avril aux Halles de Schaerbeek, rassemblant artistes et public autour d’une scène punk féministe revendiquée.

Inspiré d’une insulte brusseleir volontairement détournée, Sluuur s’est réapproprié ce terme pour en faire un cri de ralliement. Le temps d’une journée, concerts et performances se sont enchaînés dans une ambiance brute et engagée.

Le festival a mis en lumière des scènes punk féministes, émergentes ou confirmées, avec une volonté claire : offrir un espace d’expression libre, en dehors des codes traditionnels.

Entre musique, énergie collective et esprit “do it yourself”, cette première édition a posé les bases d’un rendez-vous qui entend bien s’inscrire dans le paysage culturel bruxellois.

■ Reportage d’Alice Dulczewski, Néo Fasquel, Laurence Paciarelli et Fanny Rochez