Skepta, Freddie Gibbs, Kalash, Blu Samu : Couleur café ajoute 13 noms à sa programmation

Les rappeurs britannique et américain Skepta et Freddie Gibbs, la figure de proue du shatta et du rap martiniquais Kalash ou encore la chanteuse belge Blu Samu, le festival Couleur café étoffe sa programmation et annonce 13 nouveaux noms jeudi.

Issu de la scène “underground” britannique, Skepta se produit aujourd’hui sur les plus grandes scènes internationales. Le rappeur anglais sera présent au festival bruxellois le dimanche 28 juin, qui s’annonce “d’ores et déjà historique“, selon les organisateurs.

Ce même jour, le rappeur américain avec une carrière longue de 25 ans, Freddie Gibbs, viendra également se produire sur scène à proximité de l’Atomium. L’artiste “a su marquer aussi bien l’histoire du rap que la scène underground, s’imposant comme une référence respectée dans le monde entier”, avancent les organisateurs.

La chanteuse belge Blu Samu prendra également le micro sur scène le dimanche. “Entre punk, élans pop et textures soul, elle livrera une alchimie musicale aussi rare que puissante, qui s’écoute et se danse dès les premières notes de son premier album (K)NOT”.

La veille, Kalash, connu pour ses collaborations avec Damso, Maureen ou encore Hamza, viendra également prendre le pouls du public de Couleur café.

Plusieurs autres artistes ont été annoncés pour le vendredi 26 juin, comme le duo espagnol de reggae Iseo & Dodosound, Yaadcore, “coeur battant du renouveau reggae jamaïcain”, le duo électronique de Besançon THK, ou encore le Belge Lupo Spaccaro et son live band, dont l’univers musical s’étend de la funk rétrofuturiste à l’électro en passant par le hip-hop. Blaiz Fayah sera également présent, pour les amateurs de shatta et de dancehall.

D’autres noms comme Danny Ocean, Amaarae, Rema, Ruger, Protoje, Lila Iké, Greentea Peng, Ezra Collective ou Thee Sacred Souls avaient déjà été annoncés.

Belga