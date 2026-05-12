Six sex-shops bruxellois à nouveau mis sous scellés après un contrôle de police

Jeudi dernier, le 7 mai, la police locale bruxelloise a contrôlé plusieurs sex-shops situés sur l’avenue Adolphe Max. À l’issue de ce contrôle, six commerces ont été fermés par décision judiciaire en raison de diverses infractions constatées.

Des compléments alimentaires et des médicaments étaient notamment vendus illégalement. C’est ce que confirme la police bruxelloise. À la mi-août de l’année dernière, six sex-shops avaient déjà été mis sous scellés pour des infractions similaires. “Notre zone de police a apporté son soutien à une opération de contrôle de six commerces dans le centre de Bruxelles”, indique la police bruxelloise. “La police a mené cette opération en collaboration, entre autres, avec le parquet et divers services publics fédéraux. À l’issue de cette opération, il a été décidé de procéder à la fermeture judiciaire des six commerces après la découverte, entre autres, de compléments alimentaires ou de médicaments ne pouvant être vendus sans ordonnance.”

Les 27 juillet et 13 août de l’année dernière, la police bruxelloise avait déjà procédé à des contrôles dans différents sex-shops, en collaboration avec le parquet de Bruxelles, l’AFSCA, l’ONSS, l’AFMPS et le SPF Finances.

Lors de ces contrôles, la police et les services d’inspection ont constaté que des stupéfiants tels que des poppers étaient vendus, ainsi que du Viagra et d’autres variantes, comme le Kamagra, et des compléments alimentaires contenant du sildénafil et du tadalafil, par exemple dans du miel prétendument stimulant. En outre, des espèces ont également été saisies, pour un montant total de 29 394,45 euros.

À la suite de cette opération de contrôle, la police a également procédé à cinq perquisitions. Au total, six personnes ont été placées en détention et six commerces ont été fermés sur ordre judiciaire.

Belga