Six nouveaux hôtels bruxellois décrochent le label de durabilité Green Key

Six hôtels supplémentaires ont décroché le label de durabilité Green Key dans la capitale, s’est réjouie mardi la fédération des associations environnementales belges Canopea, qui coordonne le programme à Bruxelles avec l’organisation GoodPlanet Belgique. Au total, 76 établissements touristiques disposent à présent de cette “clef verte”, symbole de leurs efforts en matière d’écologie.

Les six nouveaux certifiés se partagent entre Saint-Josse-ten-Noode (The Liman Hotel, Cardo Brussels), le centre-ville (Ibis Brussels Off Grand Place, Novotel Brussels Off Grand Place, Adagio Access Brussels Europe) et Watermael-Boitsfort (Mix Brussels).

Pour décrocher une “clef verte”, les établissements doivent s’engager dans divers domaines, notamment en matière de consommation d’eau et d’énergie, d’information à la clientèle pour limiter l’impact environnemental du séjour ou encore d’utilisation de produits plus écologiques pour le nettoyage et l’entretien. Pour chaque domaine, une liste de critères doit être respectée. Ces derniers sont mis à jour tous les quatre ans. Après le dépôt de candidature, un audit externe est réalisé. Le rapport est ensuite présenté à un jury composé de représentants des secteurs concernés (tourisme, environnement et durabilité), qui tranche. Une fois certifiés, les établissements labellisés sont encore régulièrement contrôlés. Les coûts liés à la certification Green Key sont à la charge des établissements demandeurs.

Changer ses habitudes

Leur motivation ? “De plus en plus de voyageurs posent des questions pertinentes : d’où vient la nourriture ? Est-ce vraiment utile de changer les serviettes ?”, illustre l’hôtel Ibis qui trône entre la gare Centrale et la Grand-Place. “Le label nous a offert une feuille de route pour transformer nos bonnes intentions en réel impact“.

Par exemple en installant un système de récupération des eaux de pluie et en gérant plus efficacement les déchets, explique The Liman Hotel. En changeant aussi les habitudes, pour faire en sorte que le personnel éteigne systématiquement les lumières inutilisées, ajoute le Novotel.

Parmi la septantaine d’établissements labellisés dans la capitale belge depuis 2019, on retrouve aussi les musées Autoworld et Belvue, la Gare maritime, le théâtre Le Plaza ou encore des centres de réunion comme le Résidence Palace ou Mundo Matongé.

Belga – Photo : Belga