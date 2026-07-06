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Six mille personnes ont parcouru le parc d’Osseghem pour le festival Brosella cette année

Le Brosella Jazz Festival a su séduire plus de 6.000 visiteurs avec du jazz et de la musique ethno-urbaine, le week-end dernier au parc d’Ossegem à Bruxelles. Les organisateurs parlent d’une édition réussie.

Ce festival de jazz et de folk, qui s’est déroulé du 3 au 5 juillet, a proposé une programmation réunissant des artistes confirmés et des nouveaux talents prometteurs. “Avec des artistes tels que le jazzman tunisien Dhafer Youssef, Cheikh Lô et Adrian Younge, Brosella a une nouvelle fois démontré à quel point le jazz et la musique ethno-urbaine sont aujourd’hui variés et dynamiques”, assurent lundi ses organisateurs. “Brosella reste un festival où la découverte occupe une place centrale”.

Belga

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