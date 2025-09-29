Passer la navigation
Six commerces du centre de Bruxelles scellés pour vente illégale de cigarettes électroniques

La police Bruxelles-Capitale-Ixelles a mené ce vendredi 26 septembre une vaste opération de contrôle dans une galerie commerçante du centre-ville, en collaboration avec le parquet de Bruxelles et l’Auditorat du travail.

Six commerces ont été placés sous scellés judiciaires après avoir été pris en flagrant délit de vente de cigarettes électroniques jetables, interdites en Belgique depuis le 1er janvier 2025.

Sur les sept enseignes contrôlées, six ont donc dû fermer immédiatement. Les policiers ont saisi plusieurs milliers de cigarettes électroniques ainsi que des centaines de conditionnements de nicotine.

L’opération s’est déroulée sans incident.

Rédaction – Photo : Police Bruxelles-Capitale-Ixelles

29 septembre 2025 - 15h06
Modifié le 29 septembre 2025 - 15h09
 

