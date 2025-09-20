“Show Up for Humanity”, un festival pour la bonne cause ce samedi à l’Atomium

La place de l’Atomium résonnera ce samedi au rythme de la musique et de l’engagement citoyen. Plus de 50 artistes et intervenants se réuniront pour le festival gratuit Show Up for Humanity, orchestré par l’ASBL Worried Citizens. Au-delà des concerts, l’événement invitera le public à passer à l’action pour construire une société plus solidaire.

Le coup d’envoi du festival gratuit Show Up for Humanity a été donné ce midi, à l’Atomium de Bruxelles. Plus de 50 artistes et intervenants se réunissent pour inviter le public à passer à l’action pour construire une société plus solidaire. Les organisateurs attendent plus de 40.000 visiteurs.

Le festival s’inscrit dans le sillage de l’initiative citoyenne “505 – Concerts pour l’Humanité” qui avait été mise sur pied en 2024. “Des milliers de personnes sont attendues pour délivrer un message d’empathie, de solidarité et d’action citoyenne” lors de ce Show Up for Humanity, selon les membres de Worried Citizens. “Je crois sincèrement que la plupart des gens veulent prendre soin les uns des autres, et de la planète. Mais nos millions de petits gestes individuels passent souvent inaperçus”, affirme la co-organisatrice de l’événement, Elisabeth Van Lierop, qui reconnaît se sentir parfois impuissante. “Show Up for Humanity montre que vous n’êtes pas seul avec vos préoccupations et vos bonnes intentions”, embraie Tijs Delbeke, co-organisateur et musicien. “Ensemble, nous créons une vague de solidarité dont nous tirons l’énergie pour continuer à œuvrer pour un monde meilleur, même si cela semble parfois lent.”

Show Up for Humanity combinera concerts et interventions. Parmi les artistes précédemment confirmés figurent notamment Axelle Red, Selah Sue, Sandra Kim, Daan, Scylla, Alice on the Roof, Zwangere Guy et Sylvie Kreusch. David van Reybrouck, Adélaïde Charlier, Simon Gronowski ou encore Olivier Vandecasteele prendront quant à eux la parole lors du festival. L’événement sera par ailleurs ponctué par le Speed Date for Humanity, qui mettra en contact les citoyens et leur permettra de transformer leurs préoccupations en initiatives concrètes. Le festival accueillera aussi l’Action Village, où une multitude d’organisations proposeront des idées et projets pour faire la différence.

Belga