Seuls 5% des Belges n’utilisent pas internet

L’utilisation d’internet a continué à progresser cette année en Belgique. Selon les résultats d’une enquête de l’office de statistique Statbel publiés mardi, 95% des Belges de 16 à 74 ans ont régulièrement surfé sur le web en 2023, contre 94% l’année dernière, 89% en 2018 et 82% en 2013.

Parmi les 5% restants, 2% n’avaient plus utilisé internet depuis au moins trois mois avant l’enquête et 3% n’ont encore jamais surfé sur le web, détaille Statbel. Certaines catégories de la population sont aussi moins connectées: 16% des 65 à 74 ans ainsi que 18% des personnes souffrant de problèmes de santé de longue durée n’utilisent pas internet ou ne l’ont pas utilisé dans les trois mois précédant l’enquête.

Le smartphone se confirme par ailleurs comme l’appareil le plus utilisé pour accéder à internet (92% de l’ensemble des internautes, 99% des 16-24 ans, 76% des 65 à 74 ans). Il est suivi par l’ordinateur portable (69% des internautes) et la tablette (35%). Ceux-ci détrônent l’ordinateur fixe qui n’est plus utilisé que par 32% des internautes. Le commerce en ligne a également été entraîné par la progression de l’utilisation d’internet cette année, constate encore Statbel. Au cours des trois derniers mois, 65% des Belges ont commandé des biens ou services sur le web, en hausse 2 points de pourcentage par rapport à 2022.

Cette proportion d’utilisateurs reste toutefois légèrement inférieure à celle de 2021, lorsque 66% de la population avaient fait des achats en ligne, mais bien au-dessus des 55% de 2019. Parmi les catégories de biens achetés en ligne, les médicaments et compléments alimentaires deviennent de plus en plus populaires. D’après l’étude, 18% des internautes belges en ont commandé cette année, en augmentation de 3 points de pourcentage par rapport à 2022 et de plus de 10 points en cinq ans.

Belga – Photo : Belga