Un Bruxellois sur cinq est propriétaire d’un logement
C’est ce qui ressort des derniers chiffres du SPF Finances, rapportés samedi par L’Echo. Dans les autres grandes villes, les chiffres sont nettement plus élevés.
Seuls 21,4 % des Bruxellois vivent dans un logement dont ils sont propriétaires. Alors qu’à Bruxelles seulement un cinquième des habitants vit dans son propre logement, cette proportion atteint 38 % en Wallonie. En Flandre, la part grimpe même à 45 %. Même en comparaison avec d’autres villes-centres, le chiffre bruxellois est remarquablement bas : 32 % à Anvers, 33 % à Gand.
Selon L’Echo, cette différence s’explique principalement par la typologie du marché immobilier dans la capitale, où 70 % des logements sont des appartements et 30 % des maisons. De plus, un appartement à Bruxelles coûte à peu près aussi cher qu’une maison en Wallonie.
Belga