Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un Bruxellois sur cinq est propriétaire d’un logement

C’est ce qui ressort des derniers chiffres du SPF Finances, rapportés samedi par L’Echo. Dans les autres grandes villes, les chiffres sont nettement plus élevés.

Seuls 21,4 % des Bruxellois vivent dans un logement dont ils sont propriétaires. Alors qu’à Bruxelles seulement un cinquième des habitants vit dans son propre logement, cette proportion atteint 38 % en Wallonie. En Flandre, la part grimpe même à 45 %. Même en comparaison avec d’autres villes-centres, le chiffre bruxellois est remarquablement bas : 32 % à Anvers, 33 % à Gand.

Selon L’Echo, cette différence s’explique principalement par la typologie du marché immobilier dans la capitale, où 70 % des logements sont des appartements et 30 % des maisons. De plus, un appartement à Bruxelles coûte à peu près aussi cher qu’une maison en Wallonie.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales