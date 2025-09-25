Passer la navigation
Service citoyen : un projet civique pour sensibiliser les étudiants

Un projet pilote lancé par l’UCL, le service civil permet à des jeunes d’endosser des reponsablités civiques en s’addonant à certaines tâches éloignées de leur formatoion de base. Rencontre avec Cathline, la première étudiante belge à avoir fait un service citoyen.

Quelques mois après son service citoyen, Cathline retrouve ses élèves à la maison Dailly. “Elle nous aidait pour les devoir, pour réussir”, “C’est une grande professeure que j’ai toujours aimé”. 

Sage femme de formation, Cathline est la première étudiante de Belgique à effectuer ce service citoyen. Elle a apporté son aide à des jeunes âgés de 6 à 12 ans. “J’ai une analyse externe, et je vois qu’il y a pleins de milieux différents. Mon jugement est tout à fait différent”, confie-t-elle.

L’ancienne étudiante et les encadrants estiment que ce projet pilote est une réussite et poussent les étudiants à se lancer. “Il manquait avec mes stages, là où j’étais, elles étaient contentes de m’avoir”, conclut Cathline.

■ Reportage de Gilles Joinau, Yannick Vangansbeek et Laurence Paciarelli 

25 septembre 2025 - 18h17
Modifié le 25 septembre 2025 - 18h17
 

