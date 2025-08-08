Passer la navigation
Série d’été “I.els font Bruxelles” : Shane McCollam régale Bruxelles

Cet été, BX1 est parti à la rencontre de neuf personnes qui par leur travail, leur passion et/ou leur marginalité, font Bruxelles.

Pour ce dernier épisode, rencontre avec Shane McCollam. Caribéen, sa cuisine est unique à Bruxelles. Il a d’abord travaillé dans les bureaux de la commission européenne avant de se reconvertir comme chef. Chez Koul, il propose des lunchs colorés.

► Série d’été : i.els font Bruxelles

Reportage de Cyprien Houdmont

08 août 2025 - 11h11
Modifié le 08 août 2025 - 12h17
 

