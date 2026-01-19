Sept ONG présentent une exposition à Bruxelles sur la crise humanitaire au Mali

Sept ONG humanitaires présenteront du 23 janvier au 12 février à Bruxelles, aux Halles Saint-Géry, une exposition photographique sur la crise humanitaire au Mali.

L’exposition est réalisée par Médecins du Monde, Action contre la Faim, le Conseil norvégien pour les réfugiés, le Conseil Danois pour les Réfugiés, International Medical Corps, l’International Rescue Committee et Première Urgence Internationale, avec le soutien de l’Union européenne.

L’exposition présentera une trentaine de photographies réalisées par le Malien Tiécoura N’Daou. Les clichés ont été réalisés en septembre 2025 dans les régions de Gao et de Mopti, où les ONG partenaires mènent des projets avec le soutien de l’Union européenne.

Selon les organisateurs, l’objectif est de documenter la crise “à travers les yeux de celles et ceux qui la vivent chaque jour”, en montrant les récits des populations affectées par les déplacements et la perte, ainsi que le travail du personnel humanitaire.

La situation humanitaire au Mali est particulièrement “alarmante”, selon les ONG. Plus de 400.000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, majoritairement des femmes et des enfants. Un million et demi de personnes font face à une crise alimentaire, et 1,5 million d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë. En 2024, plus de 35.000 violations des droits humains ont été enregistrées dans le pays.

“Le personnel humanitaire doit également faire face à de nombreux obstacles. En 2025, plus de 700 incidents sécuritaires ont été enregistrés au Mali”, témoigne Federico Dessi, directeur de Médecins du Monde en Belgique. “Malgré ce contexte d’insécurité permanente, nos équipes continuent de fournir une aide essentielle”, ajoute-t-il