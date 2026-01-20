Sephora confirme son arrivée sur le marché belge dans le courant de l’année

Où et quand ouvrira la première boutique Sephora belge ? L’enseigne, qui appartient au groupe LVMH, ne donne pour l’instant aucune précision, si ce n’est que cela se fera “courant 2026”.

Créé en 1969 à Limoges, Sephora compte 50.000 collaborateurs et 3.400 magasins répartis dans 35 pays.

Son arrivée en Belgique s’inscrit dans “sa stratégie d’expansion européenne”.

Belga