Sephora confirme son arrivée sur le marché belge dans le courant de l’année
La boutique de produits cosmétiques et parfums Sephora a confirmé mardi son arrivée prochaine sur le marché belge, comme L’Echo l’avait annoncé début décembre.
Où et quand ouvrira la première boutique Sephora belge ? L’enseigne, qui appartient au groupe LVMH, ne donne pour l’instant aucune précision, si ce n’est que cela se fera “courant 2026”.
Créé en 1969 à Limoges, Sephora compte 50.000 collaborateurs et 3.400 magasins répartis dans 35 pays.
Son arrivée en Belgique s’inscrit dans “sa stratégie d’expansion européenne”.
Belga