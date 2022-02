Selon l’enquête de Lease a Bike : le “vélo de société” serait une alternative aux embouteillages

En juillet dernier, 1.000 travailleurs belges ont été interrogés dans le cadre d’une enquête. Demandé par Lease a Bike, une entreprise de location de vélo.

Selon cette enquête, près d’un près d’un employé bruxellois sur trois (“31%, contre 24% des employés belges“) envisage de remplacer une de ses voitures par un vélo. Mais une condition, que ce soit des vélos de leur entreprise. Pour le moment, 10,5% des employés bruxellois profitent de ces vélos de location proposés par leur entreprise. Selon Lease a Bike, cette option n’est pas exclusivement réservée aux grandes entreprises, bien au contraire, elle peut s’adapter à toutes PME.

Selon le porte-parole de Lease a Bike, Jaouad Auragh : “le leasing de vélos ne coûte pas cher. Mieux encore, cela peut se faire sans frais de départ pour l’employeur et ce dernier offre un chouette cadeau à ses employés. Le leasing d’un vélo leur coûte jusqu’à presque la moitié de ce qu’ils auraient dû payer s’ils l’avaient acheté eux-mêmes et, au terme du leasing, ils pourront l’acquérir définitivement pour un montant réduit. Ce sont là également d’importantes raisons qui expliquent l’engouement en faveur du leasing de vélos au cours de cette année et pourquoi de plus en plus d’employés préfèrent un ‘vélo de société’ à une voiture de société”.

Les points positifs matière de circulation avec un vélo : moins de voitures sur les routes, moins de problèmes de stationnement et des économies.

