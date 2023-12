Séisme, otage, demande asile et guerres : voici ce qu’il faut retenir de l’année 2023 de l’actualité internationale

Cette année a été bien chargée. Voici le récapitulatif made in BX1 de l’actualité internationale qu’il ne fallait pas manquer.

En février, le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky s’exprimait au Parlement européen lors du Conseil européen. Un moment “historique pour l’Europe” selon la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Dans son discours teinté d’émotions, il demande de l’aide, il souhaite la paix ainsi qu’une sécurité pour l’Ukraine.

► VOIR AUSSI | Sommet européen, Palais royal : retour sur la visite bruxelloise du président Zelensky

En mars, après 455 jours en Iran, condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouets, Olivier Vandecasteele est enfin rentré chez lui. Suite à de nombreuses négociations entre la Belgique et l’Iran, un marché a été trouvé : un échange entre lui et Assadollah Assadi, un agent et ex-diplomate iranien condamné pour terrorisme en Belgique.

► VOIR AUSSI | Olivier Vandecasteele a retrouvé ses proches

En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan est réélue pour un troisième mandat.

► VOIR AUSSI | Schaerbeek : la victoire d’Erdogan célébrée dans les rues

Début septembre, un violent séisme secoue le Maroc, au sud-ouest de Marrakech. Environ 2.000 personnes ont perdu la vie, 2.000 ont été blessés dont plus de 1.000 dans un état grave selon les premiers bilans des autorités.

► VOIR AUSSI | Plus de 2000 morts dans un puissant séisme au Maroc

Le 7 octobre, le Hamas, dans la bande de Gaza, bombarde le sol israélien qui réplique. Lors de cette première attaque : 1.400 personnes perdent la vie et 240 sont prises en otage. Lors de la riposte israélienne, 9.770 meurent dont 4.800 enfants. Après plus de 2 mois, on dénombre plus de 20.000 personnes mortes dans la bande de Gaza selon les autorités du Hamas.

► VOIR AUSSI | Conflit israélo-palestinien : plus de 1.100 morts depuis samedi, appel au calme en Belgique / Conflit israélo-palestinien : plusieurs milliers de personnes sur la place de l’Albertine pour un cessez-le-feu immédiat

Mi-décembre, devant le Commissariat général, 70 demandeurs d’asile se sont mobilisés pour dénoncer la lenteur et l’inhumanité de la procédure. Malgré 500 nouvelles places en centre d’accueil d’urgence débloqué quelques jours plus tôt en plus des 1.500 promises, ils expliquent que cela reste insuffisant. En effet, le nombre de demandeurs s’élève encore à 2.600 dans le reste du pays.

► VOIR AUSSI | Rassemblement pour dénoncer l’inhumanité du processus de demande d’asile

■ Une rétrospective de Pierre Baudot