Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Sécurité routière : la campagne Bob fête ses 30 ans

A deux semaines et demi de Noël, la campagne BOB fête ses 30 ans d’existence. Depuis trois décennies, un seul mot d’ordre : entre boire ou conduire, il faut choisir. Et cela a porté ses fruits, en terme de chiffres. Pour célébrer cet anniversaire, une conductrice sobre a été récompensé aujourd’hui lors d’un contrôle de la zone de police Montgomery à Woluwe-Saint-Pierre.

  • Reportage de Bryan Mommart, Jacques Vermeer et Paul Bourriere

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales