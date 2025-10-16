Passer la navigation
Securail est intervenu en moyenne vingt fois par jour à Bruxelles-Midi en 2024, un record

Le service de sécurité ferroviaire de la SNCB, Securail, intervient en moyenne vingt fois par jour à la gare de Bruxelles-Midi, ont rapporté jeudi les quotidiens Het Nieuwsblad et De Standaard, sur la base de données obtenues par la députée Dorien Cuylaerts (N-VA) auprès du ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke (Les Engagés).

Depuis un certain temps déjà, la gare de Bruxelles-Midi est pointée du doigt pour son insécurité grandissante : vandalisme et agressions, trafic et consommation de drogue, mendicité… Et la situation ne change pas, malgré l’ouverture d’un nouveau commissariat de police et la mise en place d’autres dispositifs de sécurité. Les agents de Securail ont en effet été appelés pour 7.310 incidents l’an dernier, ce qui constitue un record.

Belga

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Yannick Vangansbeek

Explications sur place d’Anaïs Corbin

16 octobre 2025 - 18h00
Modifié le 16 octobre 2025 - 19h02
 

