Sébastien Lepoivre est le nouveau président de la Fédération des CPAS bruxellois

Le président du CPAS d’Evere, Sébastien Lepoivre, est le nouveau président de la Fédération bruxelloise des Centres Publics d’Action Sociale (CPAS), a annoncé celle-ci vendredi.

Sébastien Lepoivre qui succède à l’ex-président du CPAS de la Ville de Bruxelles, Khalid Zian, a été élu par les membres du nouveau Comité directeur installé vendredi et réuni pour la première fois de la nouvelle mandature de CPAS (2025-2031).

Fort de son expérience en matière de politique sociale et de gestion publique au sein du CPAS d’Evere depuis 2019, M. Lepoivre “s’engage à renforcer les efforts de la Fédération pour garantir un financement structurel et plus juste des CPAS, tout en garantissant l’ensemble des politiques sociales au niveau local et ce, dans un contexte global bruxellois qui s’annonce plein de nouveaux défis à relever”, a indiqué la Fédération des CPAS de la Région-capitale. dans un communiqué.

Il entend souligner “l’importance de la solidarité et de la coopération entre les différents CPAS bruxellois pour faire face aux défis sociaux plus nombreux ces dernières années et la nécessité croissante de soutenir les Bruxellois les plus vulnérables qui franchissent les portes des CPAS, tout en maintenant une défense accrue et plus ferme encore du personnel des CPAS”.

