Schaerbeek : une journée pour découvrir des disciplines de handisport

Une journée consacrée au Handisport a été organisée au centre sportif Terdelt, à Schaerbeek. Une centaine de participants, à défiances intellectuelles, moteurs ou visuelles, était présents pour découvrir différentes disciplines sportives.

Au Festi’Handisport, Soufiane a eu l’occasion de découvrir le handbike : “C’est un peu difficile pour tourner dans les coins mais ça va, j’apprends petit à petit. C’est comme faire du vélo, il faut apprendre” dit-il. Malgré son handicap, le sport fait partie de son quotidien, mais cette discipline-ci, c’est une première pour lui.

Lors de cette journée, il a eu l’occasion de tester 8 sports, une manière de sensibiliser le plus grand nombre à la pratique du handisport pour tous. On pouvait s’y essayer au Basket en chaise, Boccia, Tennis de table, Athlétisme, Tennis en chaise, Cyclisme, Arts martiaux et Cécifoot.

Derrière cet événement se trouvent la l’ASBL Sport 1030 et la Ligue Handisport Francophone. Pour les organisateurs, la météo était un défi de plus : “On a mis de l’eau dans tout le parc, on a installé des tonnelles parce qu’on ne s’attendait pas à une journée de 35° !” explique Léa Blangenwitsch, organisatrice et membre de l’ASBL Sport 1030.

D’autres dates sont encore prévues : le 29 juin à Woluwe-Saint-Pierre, et le 14 septembre à l’ASCTR.

■ Reportage de Camille-Flora Damanet, Marjorie Fellinger et Loïc Rey