Schaerbeek : un homme blessé par une friteuse en feu

Samedi soir, un incendie de cuisine s’est déclaré rue du Docteur Elie Lambotte, dans le quartier Helmet à Schaerbeek, rapporte les pompiers de Bruxelles. Vers 19h30, une friteuse a pris feu dans un appartement situé au premier étage.

L’utilisateur a réussi à éteindre l’appareil, mais a subi des brûlures aux avant-bras et aux mains. Il a été transporté à l’hôpital. Les pompiers ont ensuite éteint et ventilé la cuisine, la fumée s’étant propagée dans tout le bâtiment.

Les services de secours rappellent qu’en cas de friteuse en feu, il faut couper l’alimentation énergétique si cela peut être fait sans danger, couvrir l’appareil avec un couvercle ou une couverture anti-feu, appeler le 112, quitter la cuisine en fermant la porte, prévenir les autres occupants et évacuer l’immeuble.

Rédaction – Image d’illustration

10 août 2025 - 11h44
Modifié le 10 août 2025 - 11h44
 

