Schaerbeek : un quartier bouclé pour la reconstitution d’un meurtre

Plusieurs rues de Schaerbeek sont fermées ce dimanche en raison d’une opération de police.

Elle vise à faire la lumière sur une bagarre survenue dans un bar de la Chaussée de Louvain en 2020, s’étant soldée par la mort d’un individu. La bagarre s’était poursuivie à l’extérieur de l’établissement aux abords de la chaussée. Vers 7h00, un homme avait été retrouvé grièvement blessé dans l’avenue Félix Marchal, à la hauteur du magasin Delhaize “Chazal”, avant qu’il décède des suites de ses blessures.

Ce dimanche, la police a complètement fermé à partir de 8h (entre la rue Radium et la Chaussée de Louvain) et la Chaussée de Louvain (entre la Place Dailly et le carrefour formé par la Grande Rue au Bois et la rue Victor Hugo). La police conseille aux habitants de rester à l’intérieur autant que possible. Ils doivent être escortés par la police s’ils désirent sortir de chez eux.

“Nous demandons à la population de suivre les déviations prévues et de ne pas entrer dans la zone, afin que la police puisse faire son travail“, précise la police.

L’opération devrait se terminer vers 16h.

V.d.T. – Photos : BX1