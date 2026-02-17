Schaerbeek : le White Cinema fait aveu de faillite

Son exploitant, le distributeur de film belge Belga-Films SA, l’a confirmé au journal Le Soir.

Depuis plusieurs jours, les portes du White Cinema, situé dans le centre commercial Docks à Schaerbeek, restent closes. Un message sur l’écran d’accueil du site annonce : “Cinéma fermé temporairement. Plus d’informations à venir.” Le journal Le Soir annonce ce mardi que ces portes vont rester fermées. Le distributeur de film belge Belga-Films SA – l’un des plus grands distributeurs de cinéma du pays – ainsi que la société White Cinema Brussels SRL dont il était l’exploitant ont fait aveu de faillite ce 12 février.

Ouvert en octobre 2016, le complexe comprend huit salles et près de 1000 sièges. “Les raisons (Ndlr : de la fermeture) sont multiples, mais principalement une baisse substantielle de la fréquentation cinéma dans la Région bruxelloise, probablement la pire région d’Europe”, pointe l’administrateur-délégué de Belga-Films, Patrick Vandenbosch, auprès du journal Le Soir, non sans épargner le plan de mobilité Good Move.

D’autres raisons telles que la baisse du pouvoir d’achat des Bruxellois, la hausse du prix des ticket et l’absence d’octroi de subsides ont aussi progressivement mené à cette fermeture.

BX1 – Photo : Site Internet du White Cinema