Schaerbeek : le comité de quartier veut un réaménagement “plus ambitieux” de l’avenue Louis Bertrand

Le 15 juin, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a accordé le permis d’urbanisme autorisant le réaménagement de l’avenue Louis Bertrand. Le comité de quartier estime qu’il faudrait revoir le projet de façon plus ambitieuse et plus respectueuse du patrimoine.

Le Comité Louis Bertrand, qui défend cette avenue classée, et des riverains “se mobilisent pour un réaménagement plus ambitieux et respectueux des qualités de l’avenue Louis Bertrand en introduisant un recours au Conseil d’État contre le récent permis autorisant, notamment, l’abattage des 108 platanes de l’avenue, l’absence d’aménagements qualitatifs pour les usagers actifs de la voirie et la suppression de plus de 1000m² d’espaces de pleine terre“, indiquent-ils par voie de communiqué.

En décembre 2022, urban.brussels a refusé la demande de permis d’urbanisme. Le collège avait alors introduit un recours contre ce refus.

Finalement, le 15 juin 2023, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a accordé le permis d’urbanisme autorisant le réaménagement de l’avenue Louis Bertrand. “Ce permis avait pourtant été précédé d’une mobilisation inédite durant l’enquête publique (289 réclamations et pétition de 617 signataires opposés à l’abattage des arbres !)“, poursuivent-ils.

Selon le comité, l’abattage des arbres est “non justifié” : “Âgés d’une soixantaine d’années, ils sont en parfaite santé et sont protégés par l’arrêté de classement de l’avenue. Leur remplacement par 78 sujets jeunes d’espèces exotiques est incompréhensible dans le contexte climatique actuel“.

Un collectif de riverains a saisi le Conseil d’État, sollicitant l’annulation du permis délivré le 15 juin 2023. “Une requête d’une quarantaine de pages a été déposée par le biais de leur avocate ce 07 août 2023“, indique le Comité.

“Les habitants du quartier espèrent que l’avenir de la prestigieuse avenue Louis Bertrand sera mieux pensé afin qu’elle retrouve sa grandeur d’antan, avec plus d’espace pour les usagers actifs de la route et en préservant les arbres et espaces verts actuels“, conclut le communiqué.

E.V. – Photo : BX1