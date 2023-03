Schaerbeek lance une campagne de propreté participative : le #1030Cleanupchallenge

À partir du mois d’avril et jusqu’à la mi-mai, la commune de Schaerbeek lance son grand jeu à ciel ouvert : le #1030CLEANUPCHALLENGE.

Le principe : deux équipes composées de citoyens et menées par deux influenceurs bruxellois vont s’affronter dès le 1er avril pour embellir et rendre plus propre la commune dans le but de remporter un maximum de secteurs. En effet, la commune sera divisée en différentes zones qu’il faudra conquérir. Pour y arriver, il faudra accumuler un maximum de points, individuellement et collectivement, en réalisant des défis relatifs à la propreté et l’embellissement de l’espace public, ou en ramassant le plus de déchets possible en un temps imparti lors de cinq évènements rassemblant l’ensemble des participants du jeu, le tout via une application-jeu digitale. L’application lance en effet des challenges qu’il faudra réussir, avec preuve à l’appui.

La commune souligne que, bien que le Service Propreté communal mette tout en œuvre au quotidien pour lutter contre la malpropreté, la sensibilisation et la participation des citoyens à l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers est devenu un impératif.

► Lire aussi | Des bourgmestres s’inquiètent de la réinstauration de la collecte de déchets en soirée

Comment participer ?

Les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent télécharger l’application mobile “1030CleanUpChallenge” d’ores et déjà disponible sur Google play ou l’Apple store, se créer un compte avec une adresse mail et choisir son équipe. Chaque équipe sera représentée par un capitaine, deux influenceurs bruxellois : Juliet Bonhomme sera aux commandes de l’équipe verte et Vidalex mènera l’équipe rose.

À la fin du jeu, les participants les plus actifs seront récompensés par des prix, qui peuvent être individuels ou collectifs : des excursions pour les écoles, des bons, des activités offertes, des trottinettes électriques,… Une grande fête clôturera le concours le 13 mai au Parc Josaphat pour célébrer l’équipe gagnante et remettre les prix aux vainqueurs et citoyens ayant réalisés le plus d’efforts pour améliorer le cadre de vie de leur commune.

V.d.T. – Photo : Commune de Schaerbeek