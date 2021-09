Schaerbeek : Il est désormais possible de se faire vacciner au CPAS

La Région bruxelloise devra atteindre un taux de vaccination de 70 % dans les prochaines semaines sous peine de se voir infliger des mesures plus radicales que celles qui prévalent actuellement. Dans la commune de Schaerbeek, le taux de vaccination des 18 ans et plus est en dessous de la moyenne régionale, avec seulement 59 %.

Le centre de vaccination du stade du Crossing vient de fermer ses portes. C’est pourquoi le CPAS de Schaerbeek a pris la décision, en collaboration avec la Cocom d’accueillir une équipe médicale dans ses locaux du 13 au 17 septembre, de 8h30 à 14h30, afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se faire vacciner gratuitement.

Sophie Querton, Présidente du CPAS de Schaerbeek, explique la démarche : « Notre institution, dont la prévention est l’une des missions, vient en aide à près de 7.000 citoyens bénéficiaires. C’est notamment une partie de ce public cible qu’il faut convaincre de se faire vacciner. On voit aussi que ce sont les communes les plus pauvres qui ont le moins bon taux de vaccination, quelle que soit la tranche d’âge. En tant que CPAS, dont le rôle est d’être au plus près des citoyens précarisés, nous nous devons de participer à l’effort engagé. On souhaite toutes et tous un retour à la normale au plus vite, et cela passe notamment par la vaccination. L’efficacité des vaccins n’est plus à prouver et c’est l’occasion de franchir le pas pour les derniers hésitants ! »

► ARTCILE // Ville de Bruxelles : le CPAS ouvre un nouveau point de vaccination du 6 au 17 septembre

Les Schaerbeekois âgés de 18 ans et plus, désireux de se faire vacciner, peuvent prendre contact avec leur CPAS au 0800 35 515 (numéro gratuit). Le vaccin proposé est celui développé par Johnson & Johnson (une seule dose).

► Découvrez les statistiques quotidiennes de l’état de l’épidémie de Covid-19 et de la campagne de vaccination en Région bruxelloise (infographie)

J.M. , Capture BX1