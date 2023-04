Schaerbeek : des citoyens interpellent la commune sur le projet autour de la Gare du Nord

Ils déplorent notamment l’opacité des décisions dans ce dossier.

Cette interpellation citoyenne vise à dénoncer le projet de modification du Plan Particulier d’Affectation du Sol (PPAS) englobant la gare du Nord. “Élaboré sans aucune forme de participation citoyenne, ce projet ressemble davantage à un cadeau aux propriétaires privés du site (Ndlr: Atenor et AG Real Estate) qu’au développement d’une vision pour l’aménagement futur du quartier. Et fait étrangement écho aux déboires du Plan Manhattan des années 60 et 70″, dénoncent les citoyens à l’initiative de l’interpellation.

Parmi les inquiétudes des riverains : le projet de construction de tours sur le socle existant du bâtiment CCN, voué à disparaître. Ils craignent l’impact d’une telle densité sur le quartier, alors que le bureau d’étude en charge du dossier recommandait justement de diminuer la densité prévue sur le site pour limiter les effets néfastes.

Selon les citoyens et associations, la vente d’un bâtiment détenu publiquement au privé est un véritable aveu d’échec pour la Région. “Elle avait pourtant toutes les cartes en main pour redévelopper ce site stratégique afin d’en faire un pôle multimodal autour de la gare du Nord et d’apporter les espaces publics et équipements collectifs dont le quartier a tellement besoin“, estiment-ils.

Par ailleurs, l’opacité des différentes décisions prises dans le cadre de ce projet est pointée du doigt. En 2021 déjà, les riverains s’étaient étonnés de ne pas avoir été concertés sur une demande de permis de démolition du CCN. Une critique à laquelle la Région avait répondue à l’époque.

