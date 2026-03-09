Schaerbeek : accident entre un tram 7 et une piétonne, la circulation partiellement interrompue

Une piétonne a été impliquée lundi après-midi dans un accident avec un tram 7 à hauteur de l’arrêt Paul Brien, sur le boulevard Lambermont à Schaerbeek, entraînant une interruption du trafic de trams entre Meiser et Dockx, ont indiqué les pompiers de Bruxelles et la Stib.

“L’accident s’est produit vers 14h15“, a précisé Cindy Arents, porte-parole de la Stib. Les circonstances exactes de la collision n’étaient pas encore connues dans l’immédiat.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un accident entre un piéton et un tram. “À l’arrivée des secours, la victime était consciente“, a précisé leur porte-parole Walter Derieuw. Une ambulance a été envoyée sur place et la victime a été emmenée à l’hôpital qui se trouve juste en face et donne son nom à l’arrêt.

À la suite de l’accident, la circulation du tram 7 a été interrompue entre les arrêts Meiser et Dockx jusqu’à 16h20.

Belga – Photo : Google Street View