Saskia Bricmont dénonce la venue de représentants talibans à Bruxelles

L’eurodéputée écologiste Saskia Bricmont condamne fermement la venue à Bruxelles de cinq représentants du régime taliban, révélée par le média Euractiv. Selon les informations publiées, ces derniers auraient obtenu des visas afin de rencontrer la Commission européenne pour discuter des conditions de retour de ressortissants afghans présents en Europe.

Pour la parlementaire belge, cette initiative constitue “une faute politique et morale majeure”. Elle estime qu’elle va à l’encontre de la position adoptée récemment par le Parlement européen. Sur nos antennes, Lydia Mutyebele Ngoi s’est aussi offusquée de l’arrivée des Talibans à Bruxelles.

Le 21 mai dernier, les eurodéputés avaient en effet adopté une résolution appelant à ne pas normaliser les relations avec les talibans et dénonçant les violations des droits humains commises par le régime afghan. Plusieurs organisations de la société civile avaient également mis en garde contre tout rapprochement avec les autorités talibanes.

Saskia Bricmont: “Une décision inacceptable”

“Accueillir à Bruxelles des représentants d’un régime qui opprime systématiquement les femmes, réprime toute opposition, nie les libertés fondamentales et impose un véritable apartheid de genre est inacceptable”, déclare Saskia Bricmont. Selon elle, les talibans “ne sont pas des interlocuteurs comme les autres” et leur présence à la table des négociations envoie “un signal extrêmement préoccupant”.

► Lire aussi |Asile et migration : l’UE annonce inviter une délégation de talibans à Bruxelles pour parler migration



L’eurodéputée voit dans cette rencontre le signe d’une évolution inquiétante de la politique migratoire européenne. Elle estime que la recherche d’accords de retour avec des régimes autoritaires risque d’affaiblir la crédibilité de l’Union européenne sur la scène internationale et de la rendre dépendante de gouvernements qui ne partagent pas ses valeurs démocratiques. “Quelle crédibilité l’Union européenne pourra-t-elle encore revendiquer sur la scène internationale si elle piétine les valeurs censées guider son action ?”, interroge-t-elle. Elle critique également des négociations qu’elle juge menées “dans l’opacité et sans contrôle démocratique”.

Dès l’annonce de cette possible visite, 47 députés européens avaient adressé un courrier au ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, afin de demander le refus des visas. Selon Saskia Bricmont, aucune réponse n’avait encore été communiquée au moment de sa réaction.

Rédaction