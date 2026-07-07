Sara Lammens assurera la direction générale ad interim de l’AfricaMuseum

Sara Lammens, directrice générale de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR), se voit confier à partir du 1er octobre le poste de directrice générale ad interim de l’AfricaMuseum, annonce la ministre de l’Action et de la Modernisation publiques chargée de la Politique scientifique, Vanessa Matz, mardi dans un communiqué. Elle restera en poste jusqu’au 1er janvier 2028, lorsque la réforme des établissements scientifiques fédéraux sera effective.

Musicologue de formation, Sara Lammens est entrée à la Bibliothèque royale en 2004. Elle succédera à Bart Ouvry, qui quittera ses fonctions le 1er octobre. Elle exercera cette responsabilité en parallèle de ses fonctions à la tête de KBR, selon une organisation adaptée garantissant la continuité des activités des deux institutions, précise le cabinet Matz.

Cette nomination s’inscrit donc dans le contexte d’une mutualisation progressive de services tels que les ressources humaines, les finances, les facilities ou encore l’informatique entre les Établissements scientifiques fédéraux (ESF) dans le cadre de la réforme de la Politique scientifique, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2028.

Kim Oosterlinck, directeur général des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB), poursuivra de son côté le projet pilote de mutualisation des services d’appui entre KBR et les MRBAB, entamé en octobre 2025.

“Je suis très heureuse que Sara Lammens ait accepté cette mission. Elle dispose de toutes les qualités managériales nécessaires pour assurer cette période de transition. Son parcours, sa connaissance approfondie des Etablissements Scientifiques Fédéraux (ESF) et son expérience dans la gestion de grandes institutions constituent des atouts précieux pour accompagner les équipes de l’AfricaMuseum et garantir la continuité de ses missions dans le contexte de la réforme de la Politique scientifique“, déclare Vanessa Matz.

Belga